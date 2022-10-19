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Сегодня, 16:30

Гаджиев считает, что Кокорин играл ниже своих возможностей

Алина Савинова
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Заслуженный тренер Гаджи Гаджиев высказался о шансах нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться на прежний уровень.

«Может ли он вернуться на прежний уровень? Зависит от того, сможет ли он справиться с собой. Я считаю, что он на уровень своих максимальных возможностей не вышел. Своего потолка он даже не дотронулся. У меня такая убежденность есть в силу того, что я его видел на самых разных этапах развития, начиная от его первого появления в составе юношей. Он, конечно, хорошо протранжирил время и свои способности. Сейчас, если меня спросить, смог бы он достигнуть своего потолка, хотя бы дотронуться до него? Раньше я бы сказал, что нет. Сможет ли он сейчас? Тем более нет. Однако выйти на тот уровень, на котором он играл, можно. Он играл ниже своих возможностей. У него был значительный ресурс, который он не реализовал», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Являясь нападающим «Фиорентины», Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 6 матчей за кипрский клуб, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10362953-gadzhiev-o-kokorine-on-igral-nizhe-svoih-vozmozhnostej-svoego-potolka-on-dazhe-ne-dotronulsya.html
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Гаджи Гаджиев
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