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Сегодня, 21:22

Дешам считает, что «Золотой мяч» Бензема является победой всего французского футбола

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал получение нападающим «Реала» Каримом Бензема «Золотого мяча».

«Это нечто невероятное для него и его семьи. Помимо титулов, завоеванных коллективно, это высшая индивидуальная награда. Это также победа французского футбола. Награду Карима можно считать коллективной, поскольку он занимается командным видом спорта, он не смог бы выиграть «Золотой мяч» без помощи своих товарищей по команде в клубе или в сборной Франции», — приводит GFFN слова Дешама.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/didier-deschamps-on-karim-benzemas-ballon-dor-its-also-a-victory-for-french-football/
Дидье Дешам
Карим Бензема
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