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Футболистов «Фламенго» проверят на коронавирус. Заболел вице-президент клуба

22:21
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Игроков и тренерский штаб «Фламенго» проверят на коронавирус. Вирусная инфекция была обнаружена у вице-президента клуба Маурисиу Гомеса де Матуса, сообщает O Globo.

Функционер недавно был в Европе вместе с президентом клуба Родолфу Ландимом и еще одним коллегой. Как уточняется, все трое были в Испании, где посетили тренировочный центр мадридского «Реала».

Де Матус также сопровождал команду в ходе матча первого тура Кубка Либертадорес в Колумбии на прошлой неделе.

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