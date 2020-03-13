Футболистов «Фламенго» проверят на коронавирус. Заболел вице-президент клуба
22:21
Игроков и тренерский штаб «Фламенго» проверят на коронавирус. Вирусная инфекция была обнаружена у вице-президента клуба Маурисиу Гомеса де Матуса, сообщает O Globo.
Функционер недавно был в Европе вместе с президентом клуба Родолфу Ландимом и еще одним коллегой. Как уточняется, все трое были в Испании, где посетили тренировочный центр мадридского «Реала».
Де Матус также сопровождал команду в ходе матча первого тура Кубка Либертадорес в Колумбии на прошлой неделе.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020