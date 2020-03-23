Футбол остался не только в Белоруссии: 38-летний ивуариец забил уже 11 голов в 7 матчах чемпионата Мьянмы

Чемпионат Мьянмы — один из немногих футбольных турниров, который не был прерван из-за эпидемии коронавируса. Сегодня состоялись очередные матчи сезона-2020.

Лидер таблицы «Хантарвади Юнайтед» одержал девятую победу в десяти играх, победив «Звекапин Юнайтед» — 4:2.

Хет-трик оформил Дональд Бисса из Кот-д'Ивуара. 38-летний воспитанник индонезийского футбола перешел в «Хантарвади» перед началом нынешнего сезона и в первых турах демонстрирует выдающуюся результативность. В семи играх на его счету уже 11 голов.

Помимо чемпионата Мьянмы, продолжается розыгрыш считанного количества турниров. В Европе единственный не приостановленный турнир — чемпионат Белоруссии, который стартовал в срок и со зрителями на трибунах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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