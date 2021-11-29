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«Филадельфия» в серии пенальти обыграла «Нэшвилл» и вышла в полуфинал Кубка МЛС

04:36

«Филадельфия» в четвертьфинале Кубка МЛС обыграла в серии пенальти «Нэшвилл».

Основное время завершилось со счетом 1:1 — отличились Даниэль Газдаг и Хани Мухтар. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии пенальти «Нэшвилл» не сумел забить ни одного мяча.

«Филадельфия» вышла в полуфинал Кубка МЛС, где встретится с победителем матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Сити».

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Сергей Разин все материалы автора

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