«Реал Солт-Лейк» обыграл «Спортинг Канзас-Сити» и вышел в полуфинал Кубка МЛС
02:15
«Реал Солт-Лейк» в четвертьфинале Кубка МЛС обыграл «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 2:1.
На гол Джонни Расселла с пенальти гости ответили точными ударами Хулио Сантоса и Бобби Вуда, который забил на 91-й минуте.
«Реал Солт-Лейк» вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Портлендом».
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