«Реал Солт-Лейк» обыграл «Спортинг Канзас-Сити» и вышел в полуфинал Кубка МЛС

«Реал Солт-Лейк» в четвертьфинале Кубка МЛС обыграл «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 2:1.

На гол Джонни Расселла с пенальти гости ответили точными ударами Хулио Сантоса и Бобби Вуда, который забил на 91-й минуте.

«Реал Солт-Лейк» вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Портлендом».