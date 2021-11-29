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«Реал Солт-Лейк» обыграл «Спортинг Канзас-Сити» и вышел в полуфинал Кубка МЛС

02:15

«Реал Солт-Лейк» в четвертьфинале Кубка МЛС обыграл «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 2:1.

На гол Джонни Расселла с пенальти гости ответили точными ударами Хулио Сантоса и Бобби Вуда, который забил на 91-й минуте.

«Реал Солт-Лейк» вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Портлендом».

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Сергей Разин все материалы автора

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