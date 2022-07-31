Бывший главный тренер «Локомотива» Билич возглавит «Олимпиакос»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич возглавит «Олимпиакос». Он подпишет контракт с греческим клубом до 2024 года, сообщает SDNA.

Команда Педру Мартинша на своем поле проиграла «Маккаби» из Хайфы со счtтом 0:4, что повлекло за собой вылет из квалификации Лиги чемпионов. В ближайшее время тренер покинут клуб.

8 января 2022 года Билич покинул китайский «Бэйцзинь Гуоань» и с тех пор является безработным.

На протяжении сезона-2012/13 он тренировал московский «Локомотив», под его руководством команда заняла девятое место в таблице чемпионата России.

Также Билич возглавлял сборную Хорватии, которую довел до четвертьфинала чемпионата Европы-2008. В качестве игрока хорват стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.