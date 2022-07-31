Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:38

Бывший главный тренер «Локомотива» Билич возглавит «Олимпиакос»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич возглавит «Олимпиакос». Он подпишет контракт с греческим клубом до 2024 года, сообщает SDNA.

Команда Педру Мартинша на своем поле проиграла «Маккаби» из Хайфы со счtтом 0:4, что повлекло за собой вылет из квалификации Лиги чемпионов. В ближайшее время тренер покинут клуб.

8 января 2022 года Билич покинул китайский «Бэйцзинь Гуоань» и с тех пор является безработным.

На протяжении сезона-2012/13 он тренировал московский «Локомотив», под его руководством команда заняла девятое место в таблице чемпионата России.

Также Билич возглавлял сборную Хорватии, которую довел до четвертьфинала чемпионата Европы-2008. В качестве игрока хорват стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

Славен Билич
ФК Олимпиакос (Пирей)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Гус Тиль оформил хет-трик в Суперкубке Нидерландов. «Спартаку» нужно жалеть только о 18 млн евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брэйтуэйт получил многомиллионное предложение от клуба из Саудовской Аравии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости