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Сегодня, 16:28

«Ференцварош» активировал опцию продления контракта с Черчесовым

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Российский главный тренер чемпиона Венгрии Станислав Черчесов сообщил «СЭ», что «Ференцварош» пролонгировал с ним трудовые отношения.

— Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024 года, — сказал Черчесов. — Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном.

Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». За это время «фради» сделали золотой дубль внутри страны, а в еврокубках вышли в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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