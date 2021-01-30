«Фенербахче» без Езила обыграл «Ризеспор»

«Фенербахче» выиграл у «Ризеспора» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Турции. Новичок «Фенера» Месут Езил не принимал участия в матче.

Единственный мяч в свои ворота забил Гекхан Аккан. «Фенербахче» набрал 45 очков и занимает первое место. У идущего вторым «Бешикташа» 44 очка и матч в запасе.

Чемпионат Турции. Суперлига

22-й тур

«Фенербахче» — «Ризеспор» — 1:0 (1:0)

Гол: Айхан, в свои ворота, 45+1