«Селтик» дома уступил «Сент-Миррену»

«Селтик» проиграл «Сент-Миррену» (1:2) в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Шотландии.

У хозяев забил Одсонн Эдуар, у гостей — Кристиан Деннис и Илкай Дурмуш. «Кельты» с 49 очками занимают второе место. На первом месте «Рейнджерс» — 72 очка. При этом у лидеров сыграно на два матча больше.

Чемпионат Шотландии. Премьершип

13-й тур

«Селтик» — «Сент-Миррен» — 1:2 (1:2)

Голы: Эдуар, 32 — Деннис, 18, Дурмуш, 37