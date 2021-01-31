«Брюгге» обыграл «Стандард» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии

«Брюгге» выиграл у «Стандарда» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Бельгии.

У победителей отличились Ханс Ванаке, Бас Дост и Ноа Ланг. «Брюгге» набрал 57 очков и занимает первое место. У идущего вторым «Антверпена» 43 очка. Такое же количество очков у находящегося на третьем месте «Генка».

Чемпионат Бельгии

23-й тур

«Брюгге» — «Стандард» — 3:1 (2:1)

Голы: Ванакен, 19, Дост, 41, Ланг, 49 — Бокади, 3