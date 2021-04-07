Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Фарфан забил гол в первом матче после возвращения в «Альянса Лиму»

10:23
Джефферсон Фарфан (крайний слева) забил гол в первом матче после возвращения в «Альянса Лиму». Фото Twitter
Джефферсон Фарфан (крайний слева) забил гол в первом матче после возвращения в «Альянса Лиму». Фото Twitter
Теги:

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил гол в первом матче после возвращения в «Альянса Лиму».

36-летний перуанец замкнул подачу со штрафного ударом головой в матче 2-го тура чемпионата Перу против «Депортиво Мунисипаль» (1:0).

Фарфан подписал контракт с «Альянса Лимой» 24 марта. Футболист дебютировал во взрослом футболе в составе этой команды в июле 2001 года в возрасте 16 лет.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...