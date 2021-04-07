Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил гол в первом матче после возвращения в «Альянса Лиму».

36-летний перуанец замкнул подачу со штрафного ударом головой в матче 2-го тура чемпионата Перу против «Депортиво Мунисипаль» (1:0).

Фарфан подписал контракт с «Альянса Лимой» 24 марта. Футболист дебютировал во взрослом футболе в составе этой команды в июле 2001 года в возрасте 16 лет.