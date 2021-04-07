Фарфан забил гол в первом матче после возвращения в «Альянса Лиму»
10:23
Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил гол в первом матче после возвращения в «Альянса Лиму».
36-летний перуанец замкнул подачу со штрафного ударом головой в матче 2-го тура чемпионата Перу против «Депортиво Мунисипаль» (1:0).
Desde otro ?ngulo?— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 7, 2021
?: @GOLPERUoficial pic.twitter.com/NNOFFQI0aC
Фарфан подписал контракт с «Альянса Лимой» 24 марта. Футболист дебютировал во взрослом футболе в составе этой команды в июле 2001 года в возрасте 16 лет.
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