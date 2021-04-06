«Лори» снялся с чемпионата Армении

Клуб чемпионата Армении «Лори» снимется с Премьер-лиги, сообщается в Facebook клуба.

«Расследование и решения, принятые независимым апелляционным комитетом Федерации футбола Армении, были несправедливыми, что не оставляет нам другого выбора, кроме как принять такое болезненное и трудное решение. «Лори» будет уделять больше внимания развитию Ванадзорской футбольной академии и обучению собственных воспитанников», — говорится в заявлении «Лори».

Руководство клуба извинилось перед болельщиками. «Лори» занимает 4-е место в турнирной таблице.