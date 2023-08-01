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Сегодня, 14:16

Фанатам польского «Шленска» хотят запретить посещать матчи из-за антиукраинского баннера

В Польше накажут фанатов «Шленска», вывесивших антиукраинские баннеры
Ана Горшкова
Корреспондент
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Фанаты «Шленска».
Фото Global Look Press

Польский клуб «Шленск» применит санкции к болельщикам, которые повесили антиукраинский баннер на трибунах во время матча чемпионата Польши против «Заглембе» (1:2).

«Клуб, как организатор соревнований, не знал о появившихся на трибунах баннерах. Обращаем ваше внимание, что содержащиеся в них слоганы не являются позицией клуба. Внешний вид баннеров и их небольшой размер указывают на то, что они не были доставлены на стадион в готовом виде. Надписи могли быть сделаны уже на стадионе (например, в туалете). Как организатор, мы можем подать заявку на запрет для посещения стадиона для тех людей, которых можно идентифицировать», — приводит РИА «Новости» заявление клуба.

Во время субботней игры фанаты команды из Вроцлава вывесили баннеры с надписями «Украинцы убивали детей на Волыни» и «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43». Дисциплинарный комитет польской лиги рассмотрит данный инцидент 2 августа.

30 июня сообщалось, что белорусский болельщик «Шленска» стал жертвой нападения на матче с «Заглембе». Ему порвали шарф из-за русской речи. Директор клуба по коммуникациям Патрик Заленчный принес извинения пострадавшему фанату и пригласил его забрать специально приготовленный шарф.

«Шленск» после двух туров чемпионата Польши занимает 14-е место, набрав 1 очко. Команда сыграла вничью с клубом «Корона» (1:1) и проиграла «Заглембе» (1:2). В третьем туре «Шленск» встретится с «Погонем» из города Щецин.

22 июля власти Польши не пустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву, которая должна была принять участие в турнире в Варшаве. Ранее министр спорта Польши объявил о бойкоте матчей первой ракетки мира Иги Свентек с россиянками и белорусками.

Источник: РИА Новости
ФК Шленск
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