Отец главного тренера «Ариса» уверен, что кипрский клуб смог бы соперничать с лидерами РПЛ

Известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский сравнил кипрский клуб с лидерами РПЛ. Он уверен, что команда смогла бы соперничать с топ-клубами России.

«Арис» — сто процентов. «Зенит»? По масштабу, по уровню это огромный клуб, но «Арис» однозначно дал бы им бой. Философия «Ариса» соответствует европейским стандартам, клуб, вся система построены по методике, дающей результат. Требования огромные, только так можно завоевывать награды», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Арис» впервые в истории стал чемпионом Кипра. Также клуб победил в финале Суперкубка страны.