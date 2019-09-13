Фалькао забил гол в дебютном матче за «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая», форвард Радамель Фалькао открыл счет на 38-й минуте в матче 4-го тура суперлиги против «Касымпаша». 33-летний колумбиец ворварся в штрафную площадь соперника и нанес удар, который рикошетом от защитника гостей залетел в ворота.

Фалькао перешел в «Галатасарай» из «Монако» 2 сентября. В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил 15 голов.