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Фалькао забил гол в дебютном матче за «Галатасарай»

21:29
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Новичок «Галатасарая», форвард Радамель Фалькао открыл счет на 38-й минуте в матче 4-го тура суперлиги против «Касымпаша». 33-летний колумбиец ворварся в штрафную площадь соперника и нанес удар, который рикошетом от защитника гостей залетел в ворота.

Фалькао перешел в «Галатасарай» из «Монако» 2 сентября. В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил 15 голов.

Галатасарай — Касымпаша

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