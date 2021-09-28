Фабио Каннаваро расторг контракт с покинул пост главного тренера китайского клуба
17:00
Фабио Каннаваро официально покинул пост главного тренера клуба «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает сайт китайской команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее сообщалось, что Каннаваро уйдет из «Гуанчжоу» из-за серьезных финансовых проблем клуба.
Напомним, Каннаваро работал в Китае с 2016 года. С 2017 года итальянец возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд». В определенный период времени он совмещал работу в клубе и в сборной Китая, но позже покинул тренерский штаб национальной команды.
Читайте также
Александр Усик — о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю