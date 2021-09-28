Фабио Каннаваро расторг контракт с покинул пост главного тренера китайского клуба

Фабио Каннаваро официально покинул пост главного тренера клуба «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает сайт китайской команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Каннаваро уйдет из «Гуанчжоу» из-за серьезных финансовых проблем клуба.

Напомним, Каннаваро работал в Китае с 2016 года. С 2017 года итальянец возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд». В определенный период времени он совмещал работу в клубе и в сборной Китая, но позже покинул тренерский штаб национальной команды.