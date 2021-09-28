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Фабио Каннаваро расторг контракт с покинул пост главного тренера китайского клуба

17:00
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Фабио Каннаваро официально покинул пост главного тренера клуба «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает сайт китайской команды. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Каннаваро уйдет из «Гуанчжоу» из-за серьезных финансовых проблем клуба.

Напомним, Каннаваро работал в Китае с 2016 года. С 2017 года итальянец возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд». В определенный период времени он совмещал работу в клубе и в сборной Китая, но позже покинул тренерский штаб национальной команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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