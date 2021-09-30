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Гол экс-игрока «Спартака» Мельгарехо не спас «Либертад» от поражения в полуфинале Южноамериканского кубка

04:24
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«Либертад» проиграл «Брагантину» в ответном матче 1/2 финала Южноамериканского кубка.

Единственный мяч в составе парагвайской команды забил экс-полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

Южноамериканский кубок

1/2 финала

Ответный матч

«Либертад» (Парагвай) — «Брагантину» (Бразилия) — 1:3 (0:1)

Голы: Куэльо, 9 (0:1). Мельгарехо, 52 (1:1). Куэльо, 57 (1:2). Артур, 82 (1:3).

Нереализованный пенальти: Виера (Л), 17.

Первый матч — 0:2.

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Евгений Козинов все материалы автора

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