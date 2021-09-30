Гол экс-игрока «Спартака» Мельгарехо не спас «Либертад» от поражения в полуфинале Южноамериканского кубка
04:24
«Либертад» проиграл «Брагантину» в ответном матче 1/2 финала Южноамериканского кубка.
Единственный мяч в составе парагвайской команды забил экс-полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
Южноамериканский кубок
1/2 финала
Ответный матч
«Либертад» (Парагвай) — «Брагантину» (Бразилия) — 1:3 (0:1)
Голы: Куэльо, 9 (0:1). Мельгарехо, 52 (1:1). Куэльо, 57 (1:2). Артур, 82 (1:3).
Нереализованный пенальти: Виера (Л), 17.
Первый матч — 0:2.
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