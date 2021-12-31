Эриксен тренируется в Швейцарии в команде из третьего дивизиона
Полузащитник Кристиан Эриксен поддерживает форму, тренируясь в команде «Кьяссо». Этот клуб представляет третий по силе дивизион чемпионата Швейцарии, сообщает Le Matin.
Ранее датский футболист набирал форму на родине, в «Оденсе».
29-летний датчанин в ближайшее время собирается вернуться в футбол.
17 декабря «Интер» объявил об уходе Эриксена из итальянской команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, так как хавбек по правилам серии А не может играть с кардиовертером-дефибриллятором.
В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
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