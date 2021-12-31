Гол Яремчука не спас «Бенфику» от поражения в матче с «Порту»

«Порту» в матче 16-го тура чемпионата Португалии на своем поле обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Фабиу Виейра, Пепе и Мехди Тареми. У гостей гол на счету Романа Яремчука. На 49-й минуте при счете 1:2 «Бенфика» осталась вдесятером после удаления Андре Алмейды.

После этого матча «Порту» с 44 очками остался на первом месте в турнирной таблице, «Бенфика» с 37 очками — на третьей строчке.