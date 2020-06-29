Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Данди Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен может возглавить шотландский «Данди Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 59-летний специалист уже провел переговоры со спортивным директором клуба Тони Асгар.

Последним местом работы Макларена был «Куинз Парк Рейнджерс», из которого его уволили в апреле 2019 года. Ранее он возглавлял сборную Англии, был помощником главного тренера «Манчестер Юнайтед», тренировал «Дерби», «Мидлсбро», «Твенте», «Вольфсбург», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». С «Мидлсбро» он выиграл Кубок лиги и дошел до финала Кубка УЕФА, а вместе с «Твенте» стал чемпионом Голландии.