Эдгарас Янкаускас: «В «Бенфике» приходилось переодеваться в гараже. В «Порту» я провел лучшие годы карьеры»

Бывший нападающий сборной Литвы Эдгарас Янкаускас вспомнил о своих выступлениях в Португалии. С 2002 по 2004 год он защищал цвета сперва «Бенфики», а затем «Порту». С последним Янкаускас выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Португалии.

— В то время организация в «Порту» была намного лучше, чем в «Бенфике», — цитирует O Jogo Янкаускаса. — В «Бенфике» мы тренировались на стадионе университета, а раздевалка была в гараже. Когда появилась возможность перейти в «Порту», я не сомневался. Следующие два года были лучшими в моей карьере, за которые я выиграл большинство титулов.

Янкаускас также в бытность футболистом выступал в России — в составе ЦСКА и «Торпедо» в девяностые, а завершил карьеру в «Факеле» в 2011 году.