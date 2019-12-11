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Джеррард подтвердил, что подпишет новый контракт с «Рейнджерс»

16:47
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард подтвердил, что продлит контракт с клубом. Стороны достигли принципиальной договоренности, сообщает Sky Sports.

По данным британских СМИ, 39-летний специалист подпишет новый контракт с шотландским клубом до 2024 года. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» впервые после возвращения в высший дивизион занял второе место. В настоящий момент команда также идет на второй позиции, отставая от «Селтика» на два очка.

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