Д'Урбано и Риомми могут стать помощниками Карреры в АЕК

Как стало известно «СЭ», тренер по физподготовке Джорджо Д' Урбано и специалист по работе с вратарями Джанлука Риомми могут войти в тренерский штаб Массимо Карреры в греческом АЕК. Ранее они помогали ему в «Спартаке», который Карреры возглавлял с 2016 по 2018 годы. Напомним, что Массимо оказался в московском клубе при содействии Риомми.

Также в штаб красно-белых при Каррере входили еще два итальянца — Аттила Мальфатти, который сейчас работает в словацкой «Жилине», и тренер по реабилитации Диего Мантовани. (Вячеслав Короткин)