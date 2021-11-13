Доменико Тедеско может возглавить «Фенербахче»
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фенербахче», сообщает Fotomac.
В ближайшее время стамбульский клуб может уволить португальца Витора Перейру, под руководством которого команда лишь раз сыграла вничью и трижды проиграла в последних четырех матчах чемпионата Турции.
Альтернативой 53-летнему специалисту в «Фенербахче» рассматривают Франческо Фариоли («Фатих Карагюмрюк»), Абела Феррейру («Палмейрас») и Доменико Тедеско. Отмечается, что бывший наставник «Спартака» с нетерпением ждет возможного предложения от турецкого клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю