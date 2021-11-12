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Джовинко вылетел в Канаду на переговоры с «Торонто»

15:42
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Нападающий Себастьян Джовинко в ближайшее время вернется в «Торонто», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 34-летний итальянец вместе со своим агентом проведет встречу с руководством клуба в рамках переговоров по возвращению в канадский клуб.

В августе Джовинко покинул «Аль-Хиляль» и стал свободным агентом. Форвард выступал за «Торонто» с февраля 2015 года по январь 2019 года, на его счету 83 гола и 51 результативная передача в 142 матчах за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора

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