Джовинко вылетел в Канаду на переговоры с «Торонто»

Нападающий Себастьян Джовинко в ближайшее время вернется в «Торонто», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 34-летний итальянец вместе со своим агентом проведет встречу с руководством клуба в рамках переговоров по возвращению в канадский клуб.

? EXCLUSIVE — Sebastian #Giovinco and his agent Andrea Cattoli will land in #Toronto in the next hours. Scheduled a meeting to close the return of the Atomic Ant in #MLS at #TorontoFC. #transfers https://t.co/sVhWWCOsEj — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 12, 2021

В августе Джовинко покинул «Аль-Хиляль» и стал свободным агентом. Форвард выступал за «Торонто» с февраля 2015 года по январь 2019 года, на его счету 83 гола и 51 результативная передача в 142 матчах за команду.