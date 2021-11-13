Ван Бронкхорст прилетел в Шотландию на переговоры с «Рейнджерс»
Джованни ван Бронкхорст прилетел в Шотландию, где проведет переговоры с «Рейнджерс». Он является основным кандидатом на пост главного тренера клуба из Глазго, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ван Бронкхорст на протяжении четырех лет тренировал «Фейеноорд» и привел клуб к первому за 18 лет чемпионству в 2017 году. В «Рейнджерс» он должен сменить Стивена Джеррарда, который возглавил «Астон Виллу».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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