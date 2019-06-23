Дмитрий Свищев: "Помним ситуацию на Украине в 2014 году. С футбольных болельщиков все и начиналось"

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" появление в Интернете фотографий специально подготовленных футболок для "Торпедо" из Кутаиси. Игроки и тренеры вышли в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией".

Аналогичные акции провели тбилисский "Локомотив" и "Рустави". Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии начались после выступления депутата из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

– К сожалению, это не новая история, – говорит Свищев. – Грузины ничем здесь отличиться не могут. Знаем, что некоторые спортсмены, страны выдвигают политические лозунги в тех или иных ситуациях. Сейчас волна истерии настигла и Грузию. Конечно, никакого отношения к спорту лозунги не имеют. Более того, уверен, что ФИФА и УЕФА должны отреагировать. Федерация футбола Грузии, как минимум должна быть оштрафована, если не дисквалифицирована.

Все это, как мне кажется, хорошо спланированная акция, когда сначала приглашают наших парламентариев, сажают в кресло, потом начинается штурм парламента. Какая-то политическая махинация. Мы видим, как российские туристы поехали в Грузию, вроде бы налаживаются отношения, пришло правительство, которое ведет нормальный, цивилизованный диалог с Россией. И вот те, пожалуйста. Кому-то это не нравится, и они начинают включать рычаги давления на нашу страну.

Во все эти игры притянули наш с вами любимый спорт, – продолжает Свищев. – Потому что знают, что футбольные болельщики наиболее активные, централизованные. Мы помним ситуацию на Украине в 2014 году. Именно с футбольных болельщиков все и начиналось. К сожалению, наш спорт становится заложником грязных политических игр. (Арман Мкртчян)

"Наша страна оккупирована Россией". Фото скандальной формы кутаисского "Торпедо" // СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами // Два россиянина играли в скандальных футболках кутаисского "Торпедо"