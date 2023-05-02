Аленичев — о результативности Кокорина: «Еще бы он не заиграл на Кипре»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Закономерно, что он начал забивать. Но чемпионат Кипра не чемпионат Италии. Еще бы там он не заиграл. Учитывая его мастерство, закономерно, что Саша стал забивать. Им довольны. Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе — нет. Может ли вернуться в РПЛ? У него все хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернется и в наш чемпионат. Его могут пригласить определенные клубы. Может быть, перезапустит свою карьеру», — сказал Аленичев «СЭ».

Кокорин установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате. В матче 32-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:1) россиянин забил свой 12-й гол в этом сезоне.