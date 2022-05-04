Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отсутствие российского нападающего Федора Чалова в заявке на благотворительный матч против киевского «Динамо».

«Мы с вами за мир во всем мире и уж тем более на спортивных площадках. В данной ситуации это правильное решение. Нет смысла провоцировать и давать возможность устраивать провокации на поле агрессивно настроенным игрокам и болельщикам. Многие из них могут ждать случая, чтобы устроить возможную провокацию. Я считаю, что руководители «Базеля» приняли правильное решение. Федор будет играть и дальше, но этот матч он пропустит. Ничего страшного не произойдет», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что Чалов пропустит благотворительный матч против киевского «Динамо».