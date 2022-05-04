Федор Чалов не попал в заявку «Базеля» на благотворительный матч против киевского «Динамо»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов не попал в заявку команды на благотворительный матч с киевским «Динамо», сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Россиянин отсутствует в стартовом составе «Базеля» и в списке из 10 запасных.

Матч между «Базелем» и киевским «Динамо» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 20.00 (мск).

Чалов перешел в «Базель» на правах аренды из ЦСКА в феврале 2022 года. 24-летний россиянин забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за швейцарскую команду.