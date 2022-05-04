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Сегодня, 20:00

Федор Чалов не попал в заявку «Базеля» на благотворительный матч против киевского «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федор Чалов.
Фото ФК «Базель»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов не попал в заявку команды на благотворительный матч с киевским «Динамо», сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Россиянин отсутствует в стартовом составе «Базеля» и в списке из 10 запасных.

Матч между «Базелем» и киевским «Динамо» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 20.00 (мск).

Чалов перешел в «Базель» на правах аренды из ЦСКА в феврале 2022 года. 24-летний россиянин забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за швейцарскую команду.

Источник: https://twitter.com/FC_Basel_en/status/1521889920566108161
Федор Чалов
Футбол
ФК Базель
ФК Динамо (Киев)
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