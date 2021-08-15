Дебютный гол Озила принес «Фенербахче» победу над «Адана Демирспором»

«Фенербахче» в матче 1-го тура чемпионата Турции победил «Адана Демирспор» со счетом 1:0. Единственный гол на 46-й минуте забил Месут Озил.

Озил перешел в «Фенербахче» из «Арсенала» в январе этого года. Он провел за стамбульский клуб 11 матчей. Для 32-летнего немца это дебютный гол.