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Дебютный гол Озила принес «Фенербахче» победу над «Адана Демирспором»

15 августа 2021, 23:59
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«Фенербахче» в матче 1-го тура чемпионата Турции победил «Адана Демирспор» со счетом 1:0. Единственный гол на 46-й минуте забил Месут Озил.

Озил перешел в «Фенербахче» из «Арсенала» в январе этого года. Он провел за стамбульский клуб 11 матчей. Для 32-летнего немца это дебютный гол.

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Роман Шишов все материалы автора

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