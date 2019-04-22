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ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

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Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством.

Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года.

В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.

32-летний швед выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Является обладателем Кубка России и трехкратным чемпионом РПЛ.

 

Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

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