ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством.
Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года.
В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.
32-летний швед выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Является обладателем Кубка России и трехкратным чемпионом РПЛ.
Congrats @wernbloom on winning the Greece League with @PAOK_FC 👏🔴🔵– PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 22 апреля 2019 г.
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео
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