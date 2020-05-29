«Црвена Звезда» досрочно выиграла чемпионат Сербии

Чемпионом Сербии сезона-2019/20 стала «Црвена Звезда». Команда завоевала титул досрочно.

В 27-м туре чемпионата стран «Црвена Звезда» обыграла на выезде «Рад» — 5:0. Дубль в составе победителей сделал Алекса Вуканович.

После 27 матчей у «Црвены» 72 очка. Ближайший преследователь «Партизан» в 26 играх имеет 58 очков и уже не сможет догнать конкурентов. Как правило, в чемпионате Сербии проводится плей-офф, но из-за пандемии коронавируса он был отменен.

«Црвена Звезда» стала чемпионом в третий раз подряд. «Црвена Звезда» стала чемпионом в третий раз подряд. Это 31-й чемпионский титул для команды в истории, если учитывать чемпионаты Югославии, а также Сербии и Черногории. Чемпионат Сербии «Црвена» выиграла в седьмой раз.

Чемпионат Сербии

27-й тур

«Рад» — «Црвена Звезда» — 0:5 (0:5)

Голы: Иванич, 24, с пенальти, Бабич, 30, Вуканович, 36, 82, Дегенек, 57