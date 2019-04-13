"Чунцин" Хорди Кройфа обыграл "Хэбэй" Коулмана и вышел на третье место в чемпионате Китая

"Чунцин Лифань" обыграл "Хэбэй Чайна Форчун" в матче 5-го тура чемпионата Китая. Победителей возглавляет голландец Йорди Кройф, проигравших - бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман. Победа позволила "Чунцину" выйти на пятое место в таблице.

Чемпионат Китая

Суперлига

5-й тур

"Чунцин Лифань" - "Хэбэй Чайна Форчун" - 2:1 (0:0)

Голы: Фернандинью, 52 (1:0). Пэн Синьли, 70 (2:0). Тао Цяньлун, 78 (2:1).

"Тяньцзинь Тэда" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1 (0:1)

Голы: Алан, 38 (0:1). Жонатан, 62 (1:1).

"Шэньчжэнь" - "Цзянсу Сайнти" - 0:2 (0:2)

Голы: Си Пэнфэй, 15 (0:1). Алекс Тейшейра, 38 (0:2).