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Сегодня, 10:40

Черевченко отказал одной из азиатских сборных

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Черевченко.
Фото «СЭ»

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал, что отказал одной из азиатских сборных.

— В начале января вы говорили, что получили предложение от одной азиатской сборной. Оно еще актуально?

— Нет. Я сразу ответил отказом.

— А в России есть варианты?

— На данный момент ничего нет.

Футболисты сборной Таджикистана празднуют выход в&nbsp;четвертьфинал Кубка Азии. «Эти ребята должны быть интересны клубам РПЛ!» Черевченко — об успехе Таджикистана на Кубке Азии

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января по декабрь 2023 года. Под руководством 49-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.

Игорь Черевченко
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