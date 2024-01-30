Черевченко отказал одной из азиатских сборных

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» рассказал, что отказал одной из азиатских сборных.

— В начале января вы говорили, что получили предложение от одной азиатской сборной. Оно еще актуально?

— Нет. Я сразу ответил отказом.

— А в России есть варианты?

— На данный момент ничего нет.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января по декабрь 2023 года. Под руководством 49-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.