Кубок Африки: расписание матчей 30 января и где смотреть трансляции
Два матча плей-офф Кубка Африки пройдут 30 января
Два матча в рамках плей-офф Кубка Африки пройдут во вторник, 30 января. Время начала матчей— московское.
Стадия плей-офф Кубка Африки стартовала 27 января. В прямом эфире в России за встречами Кубка африканских наций можно следить на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке.
Расписание матчей Кубка Африки 2024
30 января, вторник
Мали — Буркина-Фасо — 20:00
Марокко — ЮАР — 23:00
В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.
Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.
Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.
РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «ОККО». ИНН 7814665871
18+
Новости