Кубок Африки: расписание матчей 30 января и где смотреть трансляции

Два матча в рамках плей-офф Кубка Африки пройдут во вторник, 30 января. Время начала матчей— московское.

Стадия плей-офф Кубка Африки стартовала 27 января. В прямом эфире в России за встречами Кубка африканских наций можно следить на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке.

Расписание матчей Кубка Аф рики 2024

30 января, вторник

Мали — Буркина-Фасо — 20:00

Марокко — ЮАР — 23:00

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

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