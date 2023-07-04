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Сегодня, 17:00

Черчесов: «Ференцварош» интересовался Оздоевым, но иногда желания не совпадают с возможностями"

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Магомед Оздоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что его клуб интересовался российским полузащитником «Фатих Карагюмрюка» Магомедом Оздоевым.

— Нас интересовал Оздоев, но тогда полузащита была укомплектована, а мы не можем брать игрока на позицию, где уже есть достаточно людей, — сказал Черчесов «СЭ». — Это потом из-за травм возникла вакансия плюс кого-то выкупили. К тому же у Магомеда действовал контракт с другим клубом. Словом, когда-то трансфер складывается, когда-то нет. Бывает, что футболист свободен, а у нас все занято — и наоборот. Желания с возможностями иногда не совпадают.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду.

Контракт 30-летнего россиянина с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.

Далер Кузяев и&nbsp;Станислав Черчесов в&nbsp;сборной России. Станислав Черчесов: «Разговаривали с Кузяевым. Дали ему время»

Магомед Оздоев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
ФК Ференцварош
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