Черчесов: «Ференцварош» интересовался Оздоевым, но иногда желания не совпадают с возможностями"

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что его клуб интересовался российским полузащитником «Фатих Карагюмрюка» Магомедом Оздоевым.

— Нас интересовал Оздоев, но тогда полузащита была укомплектована, а мы не можем брать игрока на позицию, где уже есть достаточно людей, — сказал Черчесов «СЭ». — Это потом из-за травм возникла вакансия плюс кого-то выкупили. К тому же у Магомеда действовал контракт с другим клубом. Словом, когда-то трансфер складывается, когда-то нет. Бывает, что футболист свободен, а у нас все занято — и наоборот. Желания с возможностями иногда не совпадают.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду.

Контракт 30-летнего россиянина с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.