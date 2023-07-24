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Сегодня, 20:40

Черчесов — о бывшем руководителе: «С президентом «Ференцвароша» не встречался несколько месяцев»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» вспомнил детали ухода из венгерской команды.

— Как произошло ваше расставание с клубом? — вопрос Черчесову.

— После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.

— Говорили с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже?

— Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».

— В прошлом году вы рассказывали, что часто общаетесь с Кубатовом и нашли с ним общий язык. Что изменилось с тех пор?

— Мы с ним действительно неоднократно беседовали в прошлом календарном году. Но в последние несколько месяцев никаких встреч уже не было. Несколько раз они вроде бы намечались, но каждый раз затем отменялись — не по моей инициативе.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Неудача в Лиге чемпионов не перечеркнет три наших титула с «Ференцварошем» и успех в Лиге Европы»

Черчесов покинул «Ференцварош» 19 июля после вылета из Лиги чемпионов, он возглавлял клуб с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладателем Кубка страны (2021/22).

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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