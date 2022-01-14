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Сегодня, 15:20

Черчесов рассказал о проблемах с венгерским языком

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как у него обстоит дело с изучением венгерского языка и насколько хорош у него английский.

Станислав Черчесов. «Десять человек с коронавирусом, трое на Кубке Африки. Возможно, рестарт чемпионата перенесут». Черчесов — о потерях в составе, первых впечатлениях от «Ференцвароша» и английском языке

— С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык, — сказал Черчесов в интервью «СЭ». — А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется. Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос. (Георгий Кудинов)

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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