Черчесов рассказал о проблемах с венгерским языком

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как у него обстоит дело с изучением венгерского языка и насколько хорош у него английский.

— С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык, — сказал Черчесов в интервью «СЭ». — А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется. Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос. (Георгий Кудинов)