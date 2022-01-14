Руй Витория может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фаттех». Ему предлагают контракт на два года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Витория покинул пост главного тренера «Спартака» в декабре, двухлетний контракт с португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Витории «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где вышел в 1/8 финала. На зимнюю паузу в Тинькофф чемпионате России «Спартак» ушел на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.