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Сегодня, 15:06

Черчесов оценил начало работы в «Ференцвароше»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото ФК &quot;Ференцварош&quot;

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как у него проходит начало работы в новом клубе, который он возглавил в декабре прошлого года.

Станислав Черчесов. «Десять человек с коронавирусом, трое на Кубке Африки. Возможно, рестарт чемпионата перенесут». Черчесов — о потерях в составе, первых впечатлениях от «Ференцвароша» и английском языке

— Мы решили отменить тренировочный лагерь в Испании, — рассказал Черчесов в интервью «СЭ». — Из-за того, что десять человек болеют коронавирусом и три игрока находятся на Кубке Африки. А так все идет в рабочем режиме. Мы с клубом общаемся, получаем информацию, игроки работают, больные уже выздоравливают. Вчера Марко Марин тренировался, сегодня Мухамеда Бешича первый раз увидел. Будем потихоньку их собирать и приводить в общее состояние. Естественно, хочется, чтобы все были на поле, но это не только от нас зависит. Весь мир сейчас с этим живет. Не мы первые, не мы последние. Если нам перенесут первый тур после зимней паузы, а такая возможность есть, тогда слетаем в Испанию или в Турцию, проведем тот сбор, который отменили.

Ждем, что будет на Кубке Африки. Например, наш форвард Сами Ммаэ не играл в первом матче за Марокко из-за травмы. Собираем всю информацию. Как бы смешно ни звучало, но я некоторых своих футболистов вообще не видел за эти десять дней. Потому что они сидят на карантине. (Георгий Кудинов)

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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