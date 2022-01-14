«Десять человек с коронавирусом, трое на Кубке Африки. Возможно, рестарт чемпионата перенесут». Черчесов — о потерях в составе, первых впечатлениях от «Ференцвароша» и английском языке

Интервью Станислава Черчесова.

Корреспондент «СЭ» встретился с главным тренером «Ференцвароша» в Будапеште.

— Станислав Саламович, расскажите о начале работы в новом клубе.

— Мы собрались десять дней назад. Работаем в ежедневном режиме, все больше узнаем информации. Сегодня у нас первая двусторонка с нашим фарм-клубом. Сыграем два тайма по тридцать минут. Неофициальный матч, потому что у нас нет народа — всего двенадцать человек. Поэтому посчитали неправильным играть 90 минут.

Решили отменить тренировочный лагерь в Испании. Из-за того, что десять человек болеют коронавирусом и три игрока находятся на Кубке Африки. А так все идет в рабочем режиме. Мы с клубом общаемся, получаем информацию, игроки работают, больные уже выздоравливают. Вчера Марко Марин тренировался, сегодня Мухамеда Бешича первый раз увидел. Будем потихоньку их собирать и приводить в общее состояние. Естественно, хочется, чтобы все были на поле, но это не только от нас зависит. Весь мир сейчас с этим живет. Не мы первые, не мы последние. Если нам перенесут первый тур после зимней паузы, а такая возможность есть, тогда слетаем в Испанию или в Турцию, проведем тот сбор, который отменили.

— Как вам Будапешт и условия для работы? Насколько тренировочный центр похож на Новогорск?

— В плане функционала он похож. Здесь не только первая команда, но и академия, и ватерполисты, и легкоатлеты, все здесь. Другое дело, что масштаб немножко поменьше. Что касается Будапешта, то времени особого нет. Всем тренерским штабом живем в гостинице, нам дали несколько машин. Мы мобильно передвигаемся, уже выбираем жилье. Вчера две квартиры посмотрел, сегодня после тренировочного процесса посмотрю еще одну. Не первый раз это проходим, поэтому стараемся не форсировать события, не суетиться. Главное — концентрироваться непосредственно на нашей работе.

— По состоянию на сегодняшний день, первый домашний матч должен состояться 6 февраля?

— Домашний — да. Но мы должны были сыграть пропущенный матч с «Академией Пушкаша» 27 января. А вообще чемпионат стартует 30-го числа. Другое дело, что пару дней назад было собрание федерации, и там решали вопрос о переносе чемпионата. Вариантов несколько, мы ждем информации от спортивного директора. Кстати, он мне дал по одному игроку хорошую новость: к нам завтра должен присоединиться еще один нападающий. Ждем, что будет на Кубке Африки. Например, наш форвард Сами Ммаэ не играл в первом матче за Марокко из-за травмы. Собираем всю информацию. Как бы смешно ни звучало, но я некоторых своих футболистов вообще не видел за эти десять дней. Потому что они сидят на карантине. Вот Бешича сегодня впервые увидел. Надеемся, что у него никаких проблем после ковида не будет. Плюс тоже есть определенный: сейчас все переболеют, и, возможно, у нас таких потерь дальше не будет. Хотя некоторые уже пару раз переболели, несмотря на то что привиты.

— Как у вас обстоят дела с венгерским и английским языком? Кто водит машину?

— С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык. А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется. Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос.

— Из России часто пишут, звонят, хотят приехать, просят дать интервью?

— Да, конечно, пишут. Хотят приехать, но пока рано. Вот вы заехали без спроса, но не мог же я отказать. Другое дело, что надо сконцентрироваться на работе, потому что, говорю как есть, вопросов куча. Приходишь на тренировку с одним пониманием, что будем делать, а тут говорят, что нескольких людей не будет. Но мы адаптировались уже к этому, не обращаем внимания.