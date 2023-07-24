Черчесов рассказал, когда вернется к работе главным тренером

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился своими планами после уход из венгерского клуба.

— Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште, — сказал Черчесов. — Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели.

Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями.

Хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште.

Черчесов покинул «Ференцварош» 19 июля после вылета из Лиги чемпионов, он возглавлял клуб с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладателем Кубка страны (2021/22).

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).