Черчесов объяснил, какие эмоции испытывал после поражения от «Клаксвика» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, какие эмоции испытывал после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в ответной встрече 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло? — вопрос Черчесову.

— Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача — «Очевидное-невероятное»?

— Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.

— Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае — это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя.

— Посещали дурные предчувствия перед игрой?

— Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.

Черчесов покинул «Ференцварош» 19 июля после вылета из Лиги чемпионов, он возглавлял клуб с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладателем Кубка страны (2021/22).

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).