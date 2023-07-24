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Черчесов вспомнил матч, который стоил ему работы в «Ференцвароше»: «Наша неудача в Лиге чемпионов — это очевидное-невероятное»

Черчесов объяснил, какие эмоции испытывал после поражения от «Клаксвика» в Лиге чемпионов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, какие эмоции испытывал после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в ответной встрече 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло? — вопрос Черчесову.

— Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача — «Очевидное-невероятное»?

— Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.

— Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае — это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя.

— Посещали дурные предчувствия перед игрой?

— Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Неудача в Лиге чемпионов не перечеркнет три наших титула с «Ференцварошем» и успех в Лиге Европы»

Черчесов покинул «Ференцварош» 19 июля после вылета из Лиги чемпионов, он возглавлял клуб с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладателем Кубка страны (2021/22).

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).

Станислав Черчесов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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