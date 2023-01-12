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Сегодня, 01:50

«Порту» разгромил «Ароку» и вышел в 1/4 финала Кубка Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Порту» переиграл «Ароку» в 1/8 финала Кубка Португалии — 4:0. Игра прошла на стадионе «Драгау».

На 31-й минуте бразильский полузащитник Галено вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первой половине.

Сразу после перерыва на поле у «драконов» появился испанский форвард Тони Мартинес. Он забил три гола и помог своей команде одержать крупную победу.

В четвертьфинале «Порту» встретится с «Академико Визеу». Матч состоится 8 февраля.

Футбол
ФК Арока
ФК Порту
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