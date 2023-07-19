Селюк прокомментировал обвинения в адрес Это`О в организации договорных матчей

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о том, что президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это`О занимается организацией договорных матчей.

«Это подковерные игры, которые в борьбе за пост президента Федерации ведутся. То есть, его хотят сместить на посту. Это`О имеет определенный авторитет в европейском футболе, разумеется, если это уже ушло в СМИ, то какие-то данные по нему есть», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Ранее в Sport News Africa появилась информация о том, чтоЭто`О подозревается в организации договорных матчей на основании аудиозаписи телефонного разговора.