Чемпионат Дании приостановлен до 29 марта

Датский футбольный союз остановил проведение чемпионата страны по футболу из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее премьер-министр Дании объявил, что все общественные мероприятия должны быть ограничены или полностью отменены на две недели. Футбольный союз остановил проведение чемпионата Дании и низших дивизионов, а также матчи молодежных и женский турниров до 29 марта.

Ожидается, что товарищеские матчи сборной Дании против Фарерских островов в Хернинге (27 марта) и Англии в Лондоне (31 марта) будут отменены.

В чемпионате Дании сыграно 24 тура. До конца сезона осталось два тура, чемпионом досрочно стал «Мидтьюлланд».