«7/10». Чалов принял участие в шуточном конкурсе на тренировке «Базеля»

Чалов принял участие в конкурсе на тренировке «Базеля»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов принял участие в шуточном конкурсе на тренировке команды. Игроки должны были одним касанием обработать мяч, чтобы он остался в зоне, с которой выполняют угловой удар.

Россиянин справился с задачей, хотя сделал это не очень аккуратно. Ему поставили 7 по 10-балльной шкале.

6 февраля российский форвард вышел в стартовом составе на матч чемпионата Швейцарии против «Сьона» (3:3) и отметился желтой карточкой.