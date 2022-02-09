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Сегодня, 20:46

«7/10». Чалов принял участие в шуточном конкурсе на тренировке «Базеля»

Чалов принял участие в конкурсе на тренировке «Базеля»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Базеля» Федор Чалов принял участие в шуточном конкурсе на тренировке команды. Игроки должны были одним касанием обработать мяч, чтобы он остался в зоне, с которой выполняют угловой удар.

Россиянин справился с задачей, хотя сделал это не очень аккуратно. Ему поставили 7 по 10-балльной шкале.

6 февраля российский форвард вышел в стартовом составе на матч чемпионата Швейцарии против «Сьона» (3:3) и отметился желтой карточкой.

Федор Чалов
ФК Базель
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