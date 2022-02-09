Руй Витория может стать главным тренером «Аль-Ахли Джидда»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли Джидда», сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, саудовский клуб предложил 51-летнему португальцу трехлетний контракт с зарплатой семь миллионов евро в год.

Отмечается, что, если переговоры с Виторией окажутся безуспешными, «Аль-Ахли» пригласит главного тренера «Аль-Насра» Рамона Диаса.

Напомним, что Витория уже работал в Саудовской Аравии. Тренер возглавлял «Ан-Наср» с 2019 по 2020 год.