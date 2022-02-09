Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:10

Руй Витория может стать главным тренером «Аль-Ахли Джидда»

Бывший тренер «Спартака» Витория может возглавить «Аль-Ахли Джидда»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли Джидда», сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, саудовский клуб предложил 51-летнему португальцу трехлетний контракт с зарплатой семь миллионов евро в год.

Отмечается, что, если переговоры с Виторией окажутся безуспешными, «Аль-Ахли» пригласит главного тренера «Аль-Насра» Рамона Диаса.

Напомним, что Витория уже работал в Саудовской Аравии. Тренер возглавлял «Ан-Наср» с 2019 по 2020 год.

Источник: https://twitter.com/RudyGaletti/status/1491374731077222405
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Гол Яковлева принес ЦСКА победу над «Люнгбю» в товарищеском матче
«Ростов» одержал победу над «Линенсе» в товарищеском матче
Дзагоев: «С «Норшелланном» за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло»
Дзагоев — о своем самочувствии: «Все в порядке, была обычная простуда»
«Химки» потерпели поражение от «Хельсингера» в товарищеском матче
Яровинский: «Звали Березуцкого в «Рубин», но Василий принял решение пойти к брату в ЦСКА»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Гол Яковлева принес ЦСКА победу над «Люнгбю» в товарищеском матче
Олимпиада-2022, фигурное катание: прогноз и ставки на мужскую произвольную программу
«Ростов» одержал победу над «Линенсе» в товарищеском матче
Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
«Крылья Советов» обыграли «Астану» в последнем матче на втором сборе в Турции
Экс-форвард «Крыльев Советов» Голенков перешел в «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов сегодня с «Ференцварошем» дебютирует в Кубке Венгрии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости